'This topic', il futuro secondo Triennale Milano

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Apre alla possibilità di un futuro altro la campagna e piattaforma di comunicazione 'This Topic' promossa da Triennale Milano per i suoi 100 anni, sviluppata da Paolo Iabichino con la design direction di Studio Mut.

Immaginata come piattaforma di riflessione sul futuro, sempre più difficile da mettere a fuoco, la campagna sarà accompagnata da una serie di incontri, contenuti editoriali, podcast, approfondimenti. "In questo momento storico così incerto - dice Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano - sentiamo di doverci impegnare, come istituzione culturale, a restituire un'idea di futuro possibile. Non con la presunzione di trovare risposte o soluzioni ma con la consapevolezza che solo attraverso una riflessione sincera, coraggiosa e condivisa sia possibile tornare a immaginare il domani. Triennale torna a essere una Scuola aperta a tutti, un collettore fisico e magnete diacronico di oggetti, biografie e spazi che trattengono e sprigionano attorno a loro il senso del tempo. Vogliamo promuovere la cultura come bene comune, abbracciare nuovi pubblici e farli sentire parte di questa identità che restituisce al futuro il suo significato più profondo".

"È stato scelto - aggiunge Iabichino - un posizionamento in qualche modo 'militante', perché il tema, appunto, è quello di restituire alla cultura la possibilità di recuperare l'immaginazione, perché il futuro ha deciso di mostrarci i suoi aspetti più minacciosi, e il ruolo dell'arte dev'essere invece quello di farci tornare a immaginare un domani migliore per chiunque, nessuno escluso". (ANSA).