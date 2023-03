Nespresso, sistema per riciclo capsule caffè in 150 comuni

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Con il recupero di 280 tonnellate di alluminio, Nespresso celebra il sesto anniversario del primo sistema collettivo per il riciclo delle capsule di caffè e dell'alluminio piccolo e leggero. Attraverso la raccolta differenziata multimateriale del sistema collettivo nazionale, dal 2017 ad oggi l'iniziativa in partnership con Cial (Consorzio nazionale degli imballaggi in alluminio) e Seruso (società partecipata da Silea, l'azienda pubblica che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nell'intera provincia di Lecco ed in altri comuni delle province di Como e Bergamo), ha raggiunto oltre 150 Comuni e 1 milione di cittadini. La collaborazione, infatti, si è poi estesa anche ai comuni serviti da Cem Ambiente, andando a coprire le province di Monza e Brianza, Milano e Lodi,.

L'obiettivo è quello di raccogliere e portare a nuova vita gli involucri in alluminio del caffè e tutte le frazioni piccole e leggere dello stesso materiale, attraverso un sistema completamente pubblico che dal marzo di sei anni fa al dicembre del 2022 ha permesso di trattare 7 tonnellate di capsule esauste.

La collaborazione tra Nespresso, Cial, e Sileapermette di sfruttare le tecnologie di riconoscimento e separazione dei rifiuti dell'impianto di Seruso di Verderio (LC). Lì il recupero di alluminio piccolo e leggero avviene con un sistema di vagli in grado di dividere il flusso dei rifiuti in tre frazioni - fine, intermedia e grossolana -, costituito dalla tecnologia Ecs (Eddy current separator). Quest'ultima, sfruttando proprio il magnetismo, raccoglie l'alluminio piccolo e leggero separandolo dai materiali non conduttivi come vetro, plastica, carta o legno.

"Questo sistema collettivo - spiega Silvia Totaro, responsabile sostenibilità di Nespresso Italia - rappresenta per noi un progetto molto importante. In Nespresso, infatti, sosteniamo un modello di economia circolare in cui i materiali vengono concepiti come risorsa anche nel loro fine vita". Il progetto è quello di continuare "a investire in Italia per ridurre l'impatto dei nostri prodotti e trasformare i materiali che le compongono in nuove risorse". (ANSA).