Minaccia con la pistola amica della padrona di casa, arrestato

(ANSA) - VARESE, 28 MAR - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Germignaga (Varese), per aver minacciato con una pistola una 45 enne amica dell'anziana donna che lo ospitava a casa sua.

A quanto emerso, il giovane ha estratto la pistola e gliela ha puntata contro, accusandola di pedinarlo e volergli fare del male. Lei però è riuscita a divincolarsi e fuggire fino al posto di Polizia. Una volta lì ha raccontato agli agenti che il trentunenne, lavoratore frontaliere impiegato in Svizzera, ospite della sua conoscente, da tempo convinto di essere pedinato da fantomatici personaggi intenzionati a fargli del male, è andato su tutte le furie rimproverandola di esserne in qualche modo d'accordo con loro. A quel punto l'uomo la ha bloccata trattenendola per un braccio, ha estratto dagli abiti una pistola e gliela ha ripetutamente puntata alla testa d al volto rivolgendole minacce, fino a quando la 45enne è riuscita a fuggire. Quindi i poliziotti hanno fatto irruzione in casa e hanno arrestato il trentunenne. Nella sua stanza aveva due pistole semiautomatiche Beretta complete di cartucce, una delle quali utilizzata poco prima per minacciare la donna ed entrambe detenute illegalmente. (ANSA).