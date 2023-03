(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Per la prima volta il Salone del Mobile si apre al mondo delle startup, con un padiglione interamente gestito da Designtech, piattaforma di innovazione che ha selezionato le migliori startup italiane e internazionali nell'ambito dell'arredamento e delle tecnologie che avranno impatto sul futuro del living, come biotech, AI, Blockchain, stampa 3D e realtà aumentata.

Quello delle startup è un mondo in crescita esponenziale: il 2022 si è chiuso con quasi 15.000 startup registrate e con investimenti vicini ai 2,5 miliardi, in crescita del 68% rispetto all'anno precedente.

Al Salone saranno presentati i prodotti di aziende innovative come l'italiana Krill Design, specializzata nello sviluppo di nuovi prodotti di design all'interno di un processo circolare e sostenibile al 100%, la giapponese SuperIo, specializzata nella virtualizzazione di showroom per avvicinare nel cloud clienti e brand, MyLime, piattaforma di blockchain flessibile e modulare che opera con un sistema di verifica dell'intera supply chain.

Lo spazio espositivo al Salone del Mobile, disegnato dallo Studio Volpi, ospiterà anche un'area eventi con palco olografico per interventi di esperti, presentazioni delle startup, incontri e dibattiti su temi legati al design, alla sostenibilità, al digitale, alla rigenerazione urbana, alle smart city e alla smart mobility.

Designtech raddoppia la sua presenza al Fuorisalone al Certosa District, promosso dalla società di sviluppo immobilare RealStep Sicaf. Qui è in fase avanzata di costruzione l'innovativa Co-Factory, che sarà inaugurata a settembre e il cui cantiere si svelerà ai visitatori de La Cattedrale, che ospiterà l'esposizione "Innovation for Living" progettata da Pininfarina Architecture. (ANSA).