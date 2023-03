'Il dolce sorriso della morte', un noir ambientato a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - ROBERTO OTTONELLI, "IL DOLCE SORRISO DELLA MORTE" (MURSIA EDITORE, PP 246, EURO 18,00).

A Milano, nella periferia sud-ovest, si susseguono brutali e indecifrabili omicidi. Tanto che l'ispettore capo Barzagli si fa affiancare nell'indagine da uno psicoterapeuta esperto di profili criminali. Non sarà facile, però, arrivare al colpevole, che è il vero protagonista del romanzo "Il dolce sorriso della morte" di Roberto Ottonelli (Mursia Editore, collana 'Giungla gialla'). Il serial killer, Marco Bordoni, è un uomo ordinario e apparentemente innocuo, di trentasette anni. Un consulente finanziario sull'orlo del licenziamento che vive ancora con la madre e che teme i rapporti con le donne. Il passato, tra un padre alcolizzato e un abuso subito da un vicino di casa, lo ha segnato in modo indelebile. E allora, umiliato anche per la sua inettitudine, Bordoni comincia a uccidere. "La mente umana - pensa il killer di se stesso - sa sorprendere. La mia tornò a casa del borioso esperto di economia, il professore, che mi aveva umiliato qualche tempo prima. Mi aveva supplicato di lasciarlo in pace, piangendo come un bambino, prima che lo appendessi allo stendibiancheria per l'intestino. Anche lui pareva non ricordarsi di me, ma, a differenza del capellone, riuscii a rinfrescargli la memoria prima di concludere l'opera.

Decisi di divertirmi un po', finché nella mia testa smisi di sentire le sue risate sperticate di fronte alla mia inettitudine. In realtà mi divertivo come non mi era mai capitato".

Un noir duro e avvincente, quello di Ottonelli, che parla di emarginazione sociale, bullismo, abusi e violenza domestica. E di come un uomo normale possa lasciarsi sopraffare dai suoi demoni.

Roberto Ottonelli (Milano, 1978) è network engineer e papà affidatario. Ha pubblicato 'Il Diavolo dentro (2017), 'Credi davvero (che sia sincero)' (2020) e ha partecipato ad alcune raccolte di racconti. È vicepresidente e fondatore dell' "Associazione difesa donne: noi ci siamo", impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione per il contrasto alla violenza di genere.