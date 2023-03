Golf: Masters femminile al via, Melgrati speranza azzurra

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' tutto pronto negli Stati Uniti per la quarta edizione del Masters femminile di golf, torneo riservato alle migliori dilettanti al mondo. Dal 29 marzo al primo aprile in Georgia sarà sfida show nella quarta edizione dell'Augusta National Women's Amateur dove, a difendere i colori azzurri, sarà Carolina Melgrati. L'azzurra, 20enne di Monza tesserata per il Golf Club Milano, è alla seconda presenza consecutiva nell'evento che si svolgerà sulla distanza di 54 buche con la partecipazione di 72 concorrenti (di cui 37 debuttanti), in rappresentanza di 19 Paesi diversi, tra le quali le prime 45 del World Amateur Golf Ranking al termine del 2022 comprese le ultime due vincitrici: la giapponese Tsubasa Kajitani e la statunitense Anna Davis (che difenderà il titolo).

Nel field, che vanta 19 tra le attuali migliori 20 dilettanti al mondo, c'è anche Rose Zhang, leader della graduatoria e terza al Masters femminile nel 2021.

Il primo e il secondo round si disputeranno al Champions Retreat Golf Club di Evans, rispettivamente domani e giovedì 30 marzo. Le migliori 30 classificate (e le pari merito al 30° posto) saranno protagoniste del giro finale sabato 1° aprile (dopo una prova campo in programma venerdì 31 marzo) all'Augusta National, tempio del green. Lì dove pochi giorni più tardi (dal 6 al 9) i big del golf mondiale maschile si contenderanno la "Green Jacket" nel The Masters 2023. (ANSA).