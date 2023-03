Fondazione Trussardi porta Diego Marcon al teatro Gerolamo

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Il museo mobile della Fondazione Nicola Trussardi arriva al teatro Gerolamo di Milano che, dal 5 al 30 giugno ospiterà le opere dell'artista Diego Marcon. Con i suoi film, video e installazioni, Marcon - nato a Busto Arsizio nel 1985 - costruisce misteriosi drammi da camera nei quali si muovono pupazzi, bambini e creature sospese tra l'umano e il post-umano. Mescolando melodramma ed effetti speciali, Marcon immagina una nuova umanità agitata da profondi dubbi morali e intrappolata in azioni angoscianti che si ripetono all'infinito.

Installate in questo teatro-bomboniera, le opere di Marcon girano su se stesse come ballerine in un carillon, evocando i micromondi di Joseph Cornell e le fantasie di Carlo Collodi e Lewis Carroll. La mostra di Marcon al Teatro Gerolamo sarà il momento cardine di un palinsesto di attività con cui la Fondazione Nicola Trussardi - sotto la presidenza di Beatrice Trussardi e con la direzione artistica di Massimiliano Gioni - festeggerà i suoi vent'anni di attività nomade e che avrà inizio ad aprile 2023, in occasione di miart e dell'Art Week milanese.

(ANSA).