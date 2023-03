Brunello Cucinelli, dopo gli occhiali entra nei profumi

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Dopo gli occhiali, realizzati da Luxottica, Brunello Cucinelli entra nei profumi e lo fa con due fragranze, uomo e donna, in licenza a EuroItalia, azienda italiana da 700 milioni di euro di fatturato.

La boccette del re del cashmere di Solomeo (Perugia) sono in vendita nel negozio in via Montenapoleone, da maggio nei punti vendita Cucinelli in Europa e Medio Oriente e nelle profumerie specializzare, agli inizi di ottobre in Nord America per poi arrivare in Asia a gennaio 2024. Prezzo uguale, 180 euro, "perché contengono essenze di grande qualità", ha spiegato Brunello Cucinelli alla presentazione del prodotto.

Abbottonato sull'ammontare dell'investimento e sugli obiettivi di vendita, Cucinelli ha sottolineato che "l'importante è l'immagine. Come è successo con gli occhiali deve essere confacente al brand".

Qualche indicazione in più l'ha fornita sull'andamento economico del gruppo: "l'ottimo 2022 si sta confermando nel primo trimestre del 2023", "il lavoro sta andando benissimo, portiamo a casa il vantaggio della nostra struttura produttiva perché non abbiamo licenziato" ha detto l'imprenditore-stilista che vuol continuare a fare capi in cashmere ed esclude di voler entrare col suo marchio in nuovi settori come quello dell'ospitalità e degli alberghi: "Voglio essere soprattutto un uomo di abbigliamento", ha spiegato. (ANSA).