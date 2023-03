Torna la Milano Art Week con più di 80 appuntamenti

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Mostre, visite guidate, aperture speciali e performance: l'arte moderna e contemporanea è protagonista della Milano Art Week, il palinsesto diffuso in città che nella settimana dall'11 al 16 aprile propone oltre 80 appuntamenti nati dalla collaborazione tra il Comune di Milano|Cultura e miart. "Mostre, eventi, interventi nello spazio pubblico e performance animeranno tutta la settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, coinvolgendo moltissime istituzioni culturali, pubbliche e private, per un grande palinsesto di iniziative - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Uno degli appuntamenti culturali più importanti dell'anno che per la settima edizione accompagna miart offrendo ai visitatori uno sguardo plurale sulla creatività contemporanea e contribuendo a rafforzare la reputazione di Milano come una delle città più importanti a livello internazionale". (ANSA).