Rompe i finestrini di 11 auto, anche di una della Croce Rossa

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Sconcerto e un grande rammarico per questo gesto insensato". Così il Comitato di Milano della Croce Rossa ha commentato l'episodio di vandalismo contro un suo mezzo operativo in servizio con l'Unità di strada in piazza Sempione per prestare assistenza a una persona senza dimora.

Preso a sassate, si sono infranti i vetri dell'abitacolo ma per fortuna i volontari in quel momento non erano a bordo perché impegnati nel servizio e sono rimasti illesi. Un post sulla pagina Facebook di Cri Milano riporta anche i ringraziamenti del presidente Massimo Boncristiano ai volontari "per la professionalità e il sangue freddo dimostrato" e alla Polizia di Stato "intervenuta prontamente per risolvere una situazione potenzialmente molto pericolosa".

"Ribadiamo il nostro impegno in prima linea al fianco della comunità. Non saranno gesti come questo a impedirci di continuare a operare in favore dei soggetti più vulnerabili" conclude l'associazione (ANSA).