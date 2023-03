Morti l'escursionista e il cane dispersi nelle montagne lecchesi

(ANSA) - LECCO, 27 MAR - E' stato trovato morto in fondo a una scarpata, l'escursionista disperso da sabato sulle montagne che sovrastano l'abitato di Premana (Lecco), e la stessa sorte è toccata al cane che lo accompagnava Andrea Marchesini, 54 anni, di Ponte Lambro (Como), e il suo cane Tito sono caduti in una zona - localizzabile tra i laghi premanesi di sotto e di sopra, all'Alpe di Deleguaggio - caratterizzata in questo periodo dalla presenza di neve e ghiaccio.

A fare la scoperta sono stati gli uomini impegnati nelle ricerche, scattate dopo il mancato rientro dell'escursionista.

La vettura dell'escursionista era stata ritrovata alle porte dell'abitato di Premana, in Alta Valvarrone. L'uomo e il suo cane si sarebbero quindi avventurati verso gli alpeggi sopra il paese. (ANSA).