Caterina Balivo volontaria all'Opera San Francesco

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Caterina Balivo ha servito un piatto fumante di pasta alle vongole agli ospiti della Mensa di corso Concordia di Opera San Francesco. La showgirl, ora su LA7 con il quiz preserale 'Lingo', ha infatti partecipato all'iniziativa "Volontario all'Opera per un giorno".

"È stata - ha detto a fine turno - una mattinata diversa dalle altre: entri qui in OSF, ti aspetti delle cose e ne vedi altre. L'intento di ogni servizio è quello di dare un futuro a queste persone meno fortunate di noi. Incontrare in Mensa una madre con i suoi bambini in fila per un pasto caldo colpisce molto: alcuni hanno tutto, loro nulla. Per questo chi ha deve dare. Per garantire dignità e una vita migliore a tutti. Opera San Francesco è futuro".

Opera San Francesco per i Poveri solo nell'ultimo anno ha distribuito 623.423 pasti, 22.192 ingressi alle docce, 4.384 cambi d'abito e 29.897 visite mediche. (ANSA).