Salvati 2 escursionisti bloccati da neve e ghiaccio nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 26 MAR - Operazione di soccorso nel pomeriggio di domenica sulla Grignetta (2184 metri), una delle più note cime della provincia di Lecco. Le squadre della stazione di Lecco e del centro operativo del Bione del Soccorso alpino sono intervenute sulla cresta Segantini, dove due escursionisti hanno chiesto aiuto perché impossibilitati a proseguire. Erano rimasti bloccati in quota, anche a causa della presenza di neve e ghiaccio.

In un primo tempo le condizioni meteo avverse non hanno permesso all'elisoccorso di Como di Areu di arrivare sul posto e quindi la centrale ha attivato le squadre territoriali. I tecnici sono partiti ed erano già in prossimità della zona in cui c'erano i due escursionisti, quando poi le condizioni del tempo sono migliorate e l'elicottero è riuscito a raggiungerli.

I due ragazzi sono stati valutati dall'équipe medica, recuperati e trasportati a valle senza conseguenze. Dal pomeriggio si sono verificate delle precipitazioni e in quota c'è neve. La stagione è caratterizzata da cambiamenti repentini di temperatura, di innevamento o di presenza di ghiaccio. Per questa ragione il Soccorso alpino ha diffuso un appello alla prudenza. (ANSA).