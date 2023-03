Rapinano coetanei, arrestati tre giovanissimi a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Tre minorenni sono stati arrestati ieri pomeriggio a Milano per rapina pluriaggravata in concorso ai danni di altri due ragazzini, cui hanno sottratto borsello e catenina. E' successo intorno alle 16.30 in piazza Giovine Italia, in centro.

I tre arrestati dalla Polizia, tutti italiani, sono due quindicenni e un diciassettenne, mentre i due rapinati hanno entrambi quindici anni. (ANSA).