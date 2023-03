Colpo di coda dell'inverno, neve e pioggia in Valtellina

(ANSA) - BORMIO, 26 MAR - Un'ondata di freddo ha investito, nelle ultime ore, Valtellina e Valchiavenna con crollo delle temperature di parecchi gradi anche sul fondovalle.

Con il colpo di coda dell'inverno è tornata la pioggia e le nevicate alle quote superiori ai 1200 metri per la soddisfazione degli operatori turistici, in particolare per i gestori degli impianti di risalita per l'ultimo scorcio di stagione dello sci.

Precipitazioni nevose più consistenti a Bormio, Aprica, Livigno e Madesimo. Non si segnalano problemi alla viabilità.

