Franco Battiato pittore, in mostra i ritratti degli amici

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Apre domani allo Spazio Circolo di Bellano, nel Lecchese, la mostra 'Franco Battiato. La realtà non esiste', a cura di Velasco Vitali. L'esposizione presenta una selezione di quindici opere del musicista e artista siciliano mancato nel 2021.

In mostra oli su tavola fondo-oro e oli su tela provenienti da collezioni private che restituiscono i volti, quasi in forma di icona, degli amici più stretti del maestro catanese, dal discografico Stefano Senardi all'editrice Elisabetta Sgarbi fino a Rudy Zerbi. L'esposizione si apre con un piccolo disegno, tracciato a biro su carta, eseguito in occasione dell'opera musicale di Battiato Gilgamesh andata in scena all'opera di Roma il 5 giugno del 1992. L'edizione musicale dell'opera riporta in copertina un dipinto di monaco in preghiera firmato da Süphan Barzani, pseudonimo che Battiato stesso utilizzava per firmare le sue opere. Lo schizzo tracciato a penna blu, gentilmente concesso da Luca Volpatti, architetto e scenografo, è uno dei primi disegni di Franco Battiato, oltre a essere di promemoria e di suggestione per gli allestimenti de "la casa del siciliano" progettati per la scena del secondo atto di Gilgamesh. Il disegno è appoggiato su un leggio in legno, oggetto originale utilizzato in scena da Battiato per recitare, accovacciato, il monologo sulla scienza dei suoni.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da ArchiviVitali. (ANSA).