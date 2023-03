A Milano giurano gli allievi della Scuola militare Teulié

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola militare Teulié questa mattina all'Arco della Pace di Milano. Con questo evento si sono concluse anche le celebrazioni per il 175mo anniversario delle Cinque giornate di Milano, con la riconsegna al Comune di Milano del tricolore ricevuto dagli allievi della scuola militare sabato scorso, alla cerimonia in piazza Cinque Giornate.

Si tratta della storica bandiera che fu posta sulla guglia maggiore del Duomo, accanto alla Madonnina, durante le giornate di insurrezione del 1848 e che ogni anno, tra il 18 e il 22 marzo, viene custodita dalla scuola miliare Teulié, fino al momento del giuramento degli allievi.

"Con grande emozione - ha detto la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi - ho partecipato alla cerimonia di giuramento di queste ragazze e di questi ragazzi. Tutti loro rappresentano una grande speranza per i valori che contribuiscono a mantenere vivi e per l'impegno che fin da oggi, giurando fedeltà alla Repubblica italiana, pongono nella difesa e nella crescita libera e democratica del nostro Paese".

Al giuramento anche l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa. "Questi ragazzi sono un fulgido esempio per chi spesso non crede nei nostri giovani - ha commentato -. Una generazione, quella che ha giurato oggi, che conclude un percorso impegnativo che per anni li ha portati lontano dalle proprie famiglie . Da padre, oggi mi sono ritrovato nelle lacrime e nella commozione dei genitori, giustamente orgogliosi del giuramento dei loro figli". (ANSA).