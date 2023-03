Pio Albergo Trivulzio, Cpt critica effetti restrizioni Covid

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Gli effetti della segregazione prolungata e a tempo indeterminato degli anziani, in particolare al Pio Albergo Trivulzio, per le persistenti misure di restrizione imposte per il Covid 19, non dovrebbero essere sottovalutati e potrebbero essere considerate un trattamento disumano o degradante.

A sostenerlo è il Cpt, organo anti tortura del Consiglio d'Europa, nel rapporto basato sulla visita condotta un anno fa, quando per la prima volta si è recato anche in due Rsa, il Pio Albergo Trivulzio e Palazzolo, entrambe a Milano.

Il Cpt ritiene che l'elevato livello di segregazione degli anziani li ha trasformati di fatto in detenuti e ha avuto effetti graduali e deleteri sul loro stato di salute somatico e mentale, in particolare al Pio Albergo Trivulzio. (ANSA).