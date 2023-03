Papa Francesco: 'Casa Frizzi è un sogno che si è realizzato'

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Durante la cerimonia di inaugurazione della casa di accoglienza Fabrizio Frizzi, oggi a Milano, monsignor Dario Edoardo Viganò ha letto un messaggio di Papa Francesco. "Oggi - ha scritto il pontefice - si realizza il sogno di una casa che può accogliere col sorriso quanti hanno a che fare con la malattia, soprattutto le mamme e i papà che lottano accanto ai figli, spesso piccolissimi".

"Un sogno - ha ricordato Francesco - che mi avevate presentato e che avevo sostenuto, che si è realizzato grazie all'apporto di tanti amici e amiche, ma soprattutto grazie alla determinazione tenace di Vittore De Carli".

Il Papa ha ricordato che Fabrizio Frizzi è stato "per quasi vent'anni un grande amico dell'Unitalsi" e che la casa di accoglienza "sorge accanto al Santuario della Madonna delle Grazie, un piccolo santuario caro ai milanesi che a Maria si rivolgono invocando doni del cielo e il balsamo per curare le ferite della vita e della società. Maria - ha concluso il pontefice - sia sostegno per tutti i genitori che alloggeranno in Casa Frizzi e sia volto di tenerezza e consolazione". (ANSA).