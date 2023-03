Ippodromo di San Siro apre le porte per le giornate del Fai

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - L'Ippodromo Snai San Siro sarà uno i dei luoghi da scoprire inseriti nell'elenco dei luoghi aperti dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano sabato 25 e domenica 26 marzo in occasione della trentunesima edizione delle Giornate Fai di Primavera.

A partire dalle 10, l'Ippodromo aprirà nuovamente i suoi cancelli e i volontari del Fai accompagneranno i visitatori tra i viali dell'impianto per scoprire non solo il parco botanico con le 72 specie differenti registrate e il Cavallo di Leonardo, ma anche accedere eccezionalmente a spazi normalmente non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni '20 con le sue caratteristiche sale.

Il percorso all'Ippodromo Snai San Siro quest'anno prevede anche una tappa inedita, ovvero il tour nel villaggio delle storiche scuderie.

Per tutto il weekend saranno inoltre previste attività di animazione per i bambini a partire dalle 14, dal "battesimo della sella" con cui i più piccoli potranno percorrere un breve tragitto in sella al pony fino all'animazione e i giochi offerti a tema Pasqua con anche una caccia al tesoro, che in questo caso saranno proprio le uova pasquali. (ANSA).