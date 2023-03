Incendiata pasticceria a Milano, preso il sesto autore

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Dopo la cattura dei 5 esecutori materiali, nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza cautelare nei confronti di un sesto partecipante all'incendio avvenuto il 19 ottobre 2022 alla pasticceria "I 4 Mastri Grecchi", che si trova a Milano all'angolo tra via Pacini e via Bazzini.

Il gip Roberto Crepaldi ha disposto il carcere per Soni Dodaj, 37enne albanese con precedenti per reati contro la persona, ritenuto dagli investigatori l'uomo che avrebbe dato l'ordine ai 5 esecutori di distruggere la pasticceria in cambio di denaro: circa 500 euro. Questi ultimi sono stati arrestati lo scorso 3 gennaio e uno di loro, nel corso di una intercettazione in carcere, avrebbe indicato proprio Dodaj come l'intermediario con il mandante.

Resta dunque da individuare il livello superiore e, soprattutto, il movente di un'azione che neppure il titolare dell'attività riesce a spiegarsi. La pasticceria aveva aperto nel 2005 in via Orti, tre anni dopo in via Procaccini e infine nel 2015 in via Pacini. (ANSA).