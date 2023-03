Oltre 2.000 transazioni con carte rubate, Polizia chiude bar

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per 15 giorni delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande e per la gestione della rivendita di tabacchi del bar "Best Before Coffee" in Via Rogoredo, nel capoluogo lombardo.

Gli agenti del Commissariato Mecenate hanno infatti notificato il provvedimento di sospensione perché hanno accertato che nell'esercizio pubblico, nell'arco di un mese e mezzo, sono state effettuate circa 2400 transazioni con carte di credito rubate.

In particolare, un uomo aveva denunciato alla Polizia il furto del portafogli e l'immediato utilizzo della carta di credito per transazioni proprio nel bar di cui era, tra l'altro, assiduo frequentatore un pregiudicato. (ANSA).