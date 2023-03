La cedrata Tassoni compie 230 anni e apre al 'lusso di osare'

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Compie 230 anni il brand Tassoni e per l'occasione si veste di modernità: partendo dalle proprie radici, lo storico marchio inaugura una nuova era votata al saper fare artigianale e alla qualità made in Italy, guardando al futuro: sarà ispirata ai fasti dello stile liberty, all'insegna del 'lusso di osare', per una scelta non convenzionale.

Nata come spezieria a metà del '700 a Salò, sulle sponde del lago di Garda, poi diventata farmacia nel 1793, Tassoni entra nella famiglia Lunelli dal 2021 ed è riconosciuta oggi come la più antica azienda della località lombarda. Anche per la storica bottiglietta 'a buccia di cedro' arriva una nuova veste: più visibili e in rilievo il logo e la data di fondazione, a sottolineare il legame con il territorio, e un nuovo tappo che riprende nei colori la confezione con eleganti richiami allo stile floreale liberty. La nuova etichetta passa dalla plastica alla carta, in coerenza con l'impegno verso la sostenibilità del gruppo Lunelli. Da un lato l'autenticità e la storicità, dall'altro la voglia di coinvolgere le nuove generazioni con immagini audaci e ammalianti, ispirate al mondo della moda: il restyling, realizzato in collaborazione con RobilantAssociati, parte dalla famosa Cedrata e abbraccia l'intera collezione, che si arricchisce di prodotti destinati alla 'mixology' di alta gamma. Il tutto per rendere Tassoni il 'luxury soft drink italiano per eccellenza'.

"La nuova era di Tassoni coniuga tradizione e innovazione, storia e futuro, memoria e sogno" racconta così Matteo Lunelli, amministratore delegato Gruppo Lunelli e presidente Tassoni: "Valorizzeremo in chiave contemporanea il saper fare intrinseco nei 230 anni di storia dell'azienda e l'alta qualità delle sue creazioni, confermando in particolare l'iconica cedrata come luxury soft drink italiano per eccellenza". (ANSA).