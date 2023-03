Falso allarme bomba su volo Bergamo-Tel Aviv, decollo rinviato

(ANSA) - BERGAMO, 23 MAR - Allarme bomba questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio: alle 6,30 un velivolo in partenza per Tel Aviv è stato fermato prima del decollo e i passeggeri sono stati fatti scendere dall'aereo che è stato condotto in un'area sicura e sottoposto agli accertamenti che non hanno rilevato la presenza di alcun ordigno. I passeggeri saranno imbarcati di nuovo in giornata. A dare l'allarme sarebbe stato proprio uno dei passeggeri, dopo aver sentito delle frasi pronunciate in inglese da un altro passeggero e a suo dire sospette. Durante i controlli l'attività dello scalo è proseguita regolarmente. (ANSA).