Aggrediscono clochard e feriscono un poliziotto, arrestati

(ANSA) - MONZA, 23 MAR - Due giovani di 19 e 21 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato a Monza per aver aggredito e picchiato un 51 enne clochard in strada, per rapinarlo, e per aver ferito un poliziotto durante l'arresto.

È accaduto ieri mattina, quando, durante un giro di pattuglia, gli agenti hanno incrociato un senzatetto, il quale ha raccontato di essere stato aggredito pochi istanti prima, minacciato con un collo di bottiglia e colpito alla testa da due giovani stranieri che lo avevano poi rapinato.

All'arrivo della pattuglia i due aggressori, marochini, sono fuggiti di corsa, in mezzo alle auto, rischiando di provocare incidenti. Una volta raggiunti e bloccati hanno reagito, colpendo i poliziotti con calci e pugni, provocando una lesione al ginocchio a uno dei due.

Ora si trovano nel carcere di Monza. (ANSA).