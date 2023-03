Uomo in arresto cardiaco salvato dalla Polizia locale a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Un uomo di 64 anni ha avuto un arresto cardiaco questa mattina in piazza San Fedele a Milano, in centro. A salvargli la vita sono stati gli agenti della Polizia locale che l'hanno soccorso con il defibrillatore che si trova nell'androne di Palazzo Marino, sede del Comune.

Ad allertare i soccorsi, questa mattina alle 9.30, è stato il personale di un bar in piazza San Fedele dopo che l'uomo si era accasciato a terra e non riusciva più a respirare. Sono così intervenuti gli agenti di una pattuglia che stava controllando alcuni monopattini in divieto di sosta che hanno a loro volta allertato i colleghi a Palazzo Marino, arrivati col defibrillatore. L'uomo ha così ripreso a respirare ed è stato portato in ambulanza al Polclinico dove le sue condizioni sono in miglioramento. (ANSA).