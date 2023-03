Politecnico Milano è tra le prime 20 università del mondo

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Il Politecnico di Milano è tra le prime venti università al mondo in Design, Architettura e Ingegneria. Lo certifica il QS World University Rankings by Subject 2023, la graduatoria mondiale delle migliori università per ambito disciplinare. In Design e Architettura l'ateneo milanese si conferma tra le prime dieci università a livello globale, rispettivamente all'8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria si posiziona nella top 20 mondiale, attestandosi in 18/ma posizione, in un contesto internazionale molto competitivo, dove è difficile rimanere stabili nelle prime posizioni in classifica, come spiegano dall'università in un comunicato.

In Italia il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto in Architettura e Design e nella quasi totalità delle materie di Ingegneria.

"Le classifiche mondiali sono strumenti che hanno assunto un valore importante nell'orientare i talenti, a livello globale, verso percorsi formativi di qualità e contesti ricettivi - commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -.

Il tema dell'attrattività è uno dei punti chiave del Piano Strategico del Politecnico di Milano per il prossimo triennio.

Per questo l'ateneo, già forte di un buon posizionamento, lavorerà per dare maggiori opportunità di studio e di ricerca per i giovani, con particolare attenzione alle pari opportunità.

Strumenti chiave verso un approccio inclusivo anche in prospettiva internazionale". (ANSA).