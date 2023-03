Milano: Sala, escludo radicalmente ticket per ingresso Area B

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - "Io posso dire che sul mio tavolo non ho mai avuto nemmeno dall'assessore alla Mobilità, Arianna Censi, una proposta operativa seria per cambiare le regole. Ma escludo in modo radicale che ci possa essere un ticket che permette ai veicoli più inquinanti di entrare, questo sarebbe ridicolo". Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'ipotesi di introdurre un ticket d'ingresso per la ztl Area B, che corrisponde a quasi tutta la città.

"Tutti questi discorsi nascono dal fatto che l'assessora Censi ha un approccio molto dialogante e ne parla con i rappresentanti delle forze politiche. Poi su ipotesi assolutamente non elaborate escono queste notizie", ha concluso.

(ANSA).