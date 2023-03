In casa 6,5 chili di droga dello stupro, arrestato a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - In casa gli hanno trovato quasi 7 chili di droga, tra Gbl, nota come la droga dello stupro, shaboo e diverse pastiglie di ecstasy: per questo ieri mattina a Milano, la Polizia ha arrestato in flagranza un italiano di 41 anni, pregiudicato.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria hanno individuato in via Edolo un appartamento come possibile luogo di vendita di stupefacenti. Durante l'appostamento, gli agenti hanno notato un ragazzo entrare nell'abitazione e poco dopo lo hanno bloccato all'uscita insieme al 41enne.

Nel borsello del 21enne gli agenti hanno trovato 67 grammi di Gbl e, nelle tasche del 41enne, 140 euro in contanti.

All'interno di alcuni armadietti sono stati poi scoperti 6,5 chili di Gbl con il materiale per il confezionamento, 240 grammi di shaboo, diverse pastiglie di ecstasy e 13mila euro in contanti. I poliziotti hanno inoltre trovato 10 grammi di marijuana, un kit per il confezionamento dello shaboo e un bilancino elettronico di precisione. (ANSA).