Esposto striscione sull'ospedale in cui è ricoverato Cospito

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Un lenzuolo nero con la scritta "Fuori Alfredo dal 41 bis" è stato srotolato nel tardo pomeriggio dall'ottavo piano dell'ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato l'anarchico Alfredo Cospito, da cinque mesi in sciopero della fame appunto contro il carcere duro.

Lo striscione è rimasto esposto per pochi minuti e rimosso dalla Polizia.

Fuori dall'ospedale , nel frattempo, si è tenuto un volantinaggio in solidarietà con Cospito da parte di una decina di anarchici milanesi che sono stati identificati dagli agenti della Digos. (ANSA).