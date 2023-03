All'asta '20 scatti per l'Ucraina', raccolta fondi per i bambini

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Saranno esposte dal 27 al 30 marzo al 27/mo piano della Torre PwC, disegnata da Daniel Libeskind, a Milano le opere raccolte in "OMBRA e LUCE. 20 scatti per l'Ucraina", promossa da Charity Auction Online. Opere donate da Niccolò Aiazzi, Giulia Bellezza, Fabio Bonanno, Stefano Bressani, Monica Cordiviola, Paco di Canto, Filippo Fior, Giorgio Galimberti, Maurizio Galimberti e altri.

Su www.aibi.it/auction è disponibile il catalogo della mostra e le istruzioni per effettuare offerte online.

Nel corso di ormai oltre un anno di impegno, il progetto #BAMBINIxLAPACE ha raggiunto circa 1000 beneficiari direttamente in Ucraina, con consegne di beni di prima necessità e l'apertura di quattro "Punti Ai.Bi." dove accogliere bambini e famiglie offrendo un luogo sicuro in cui proporre attività di gioco e di assistenza. Inoltre, grazie alla ludoteca itinerante "Ludobus della pace", vengono raggiunti diversi villaggi del Paese portando attività di animazione e supporto.

Nella confinante Moldova, dove Ai.Bi. è presente dal 1999, sono state organizzate attività di prima accoglienza, di animazione in biblioteche, ludoteche e campi profughi, e, anche qui, un Ludobus della Pace che ha raggiunto oltre 20 località a rotazione e una help line per donne in difficoltà. In totale i beneficiari raggiunti sono stati oltre 125mila.

In Italia, infine, il progetto #BAMBINIxLAPACE ha consentito di accogliere, durante il corso dell'anno, per periodi variabili di tempo, 200 tra bambini e adulti.

Partecipare alla Charity Auction Online "OMBRA e LUCE. 20 scatti per l'Ucraina" è semplicissimo: basta andare sul sito dedicato, dove si potranno visionare le 23 opere, accedere a tutte le informazioni, registrarsi e fare un'offerta. Il sistema è quello classico delle aste: fino al 30 marzo ciascuno può fare la propria offerta e rilanciare nel caso altri facessero offerte maggiori. Si aggiudicherà l'opera chi, alle ore 20 del 30 marzo, avrà presentato l'offerta maggiore. (ANSA).