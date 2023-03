A Palazzo Reale di Milano 'La Pace Preventiva' di Pistoletto

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Vuole condurre i visitatori alla consapevolezza di dover "imboccare la strada dell'armonia invece di quella che porta sulla via del contrasto", la mostra-installazione di Michelangelo Pistoletto "La Pace Preventiva", pensata per la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, dove sarà visitabile da domani al 4 giugno.

Promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e Cittadellarte-Fondazione Pistoletto in collaborazione con Skira, la mostra - che celebra i 90 anni del Maestro di Biella - è un'esperienza immersiva attraverso il Labirinto creato da Michelangelo Pistoletto: un tragitto disorientante fra opere-installazioni come "Venere degli stracci" (1967-2013), "Il Terzo Paradiso - Ragno tessitore" (2003-2014), "Wollen - La Mela reintegrata" (2007), "Mappamondo" (1966-2022), "La colomba della pace" (2015-2023).

"L'omaggio - spiega l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - prosegue in città con tre installazioni in altrettanti musei civici: Museo di Storia Naturale, Planetario Ulrico Hoepli e Acquario. Un percorso artistico diffuso per riflettere sulla necessità di instaurare quella Pace Preventiva che è una delle cifre della poetica di Pistoletto".

Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano ospita Adamo ed Eva, due opere storiche dell'artista, realizzate in serigrafia su acciaio inox supermirror. L'Autoritratto di stelle è esposto, nella nuova versione lightbox, al Civico Planetario Ulrico Hoepli. L'Acquario Civico di Milano presenta infine Mar Mediterraneo - sedie Love Difference, una composizione artistica sul tema delle acque. (ANSA).