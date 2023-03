A Milano webcam sulla Madonnina del Duomo a quota 100 metri

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Una webcam sulla Madonnina del Duomo di Milano, a 100 metri di quota, per ammirare 24 ore su 24 il panorama unico sulla città dal suo punto più centrale. Da oggi la Veneranda Fabbrica del Duomo ha acceso ufficialmente la telecamera sulla guglia maggiore della cattedrale che è accessibile dal sito www.duomomilano.it. L'operazione, sostenuta da Intesa Sanpaolo, ha preso il via nei giorni in cui la città celebra i 175 anni delle Cinque giornate di Milano, quando per la prima volta nel 1848 il tricolore fu issato quale segno di libertà proprio sulla guglia più alta del Duomo.

L'inconfondibile skyline di Milano, le montagne al tramonto, i campanili che si stagliano all'orizzonte, lo stadio di San Siro, il Castello Sforzesco: tutto questo è visibile dal simbolo della città nel mondo, il Duomo. Fino alla metà del XX secolo, nessun edificio a Milano era in grado di superarlo in altezza e, per secoli, la sommità della cattedrale è stata il punto più alto della città. Posta sulla struttura della Guglia Maggiore dagli operai della Veneranda Fabbrica, ai piedi della Madonnina, la webcam permette di affacciarsi idealmente sul panorama di Milano, garantendo l'accesso a tutti gli utenti abilitati, 24 ore su 24, con una rotazione continua di 220°. Per collegarsi, è possibile scegliere tra due modalità: accesso unico o abbonamento annuale, contribuendo così a sostenere la Veneranda Fabbrica del Duomo e i suoi lavori di restauro. Tutti i giorni, alle 7.50 e alle 19.30, la webcam sarà visibile per alcuni minuti attraverso "Duomo Milano Tv", il canale YouTube ufficiale del Duomo di Milano, attivo 24 ore su 24. (ANSA).