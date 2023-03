Pnrr, A.Fontana: le Regioni sono state messe ai margini

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Noi ci candidiamo a spendere anche le risorse che altri non riescono a spendere, partendo da una constatazione: aver messo le Regioni ai margini della definizione e realizzazione del Pnrr si sta rivelando una scelta che rischia di non far centrare tutti gli obiettivi": è il pensiero del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esposto durante la presentazione del programma di governo in Consiglio regionale. (ANSA).