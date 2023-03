Milano Cortina, Fontana: 'Opzione Fiera Milano per pattinaggio'

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Durante la cabina di regia di oggi sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 "è emersa una bella proposta portata avanti da Regione Lombardia e dal Comune di Milano per fare le prove di pattinaggio di velocità sul ghiaccio in Fiera a Milano". Lo fa sapere il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento di oggi pomeriggio in Aula.

"A brevissimo - ha aggiunto Fontana - verrà comparata con altre proposte ma questa è l'unica a costo zero per il pubblico" e quindi "credo sarà una proposta ottimale che concederà alla Lombardia e Milano di avere un ulteriore spazio importante per questa parte di Giochi nella nostra città".

La cabina di regia per le opere e gli interventi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 ha comunque lasciato sul tavolo due opzioni: la Fiera di Rho, e l'Oval di Torino. "Il prossimo 29 marzo - sha reso noto il governo - verrà portata al Cio la proposta della Fondazione valutata con quadro comparativo mentre la decisione finale è fissata per il 18 aprile". (ANSA).