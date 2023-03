Fontana: 'Non possiamo rimanere prigionieri delle inchieste'

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Invochiamo trasparenza e legalità oggi come ogni giorno: con l'Orac abbiamo lavorato molto su questi temi, potenziando il sistema dei controlli, della trasparenza e dell'anticorruzione", ma allo stesso tempo "non possiamo rimanere prigionieri di inchieste e consulenti. Per raggiungere obiettivi ambiziosi occorre affermare la logica della responsabilità, superando l'atteggiamento burocratico che nasce dalla paura di prendere decisioni e di mettere la propria firma sugli atti". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in Consiglio regionale presentando il programma di governo della dodicesima legislatura. (ANSA).