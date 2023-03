Radio Lombardia tra emittenti più conosciute, sondaggio Winpoll

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Radio Lombardia è tra le radio 'locali' più conosciute della regione: lo si evince dal sondaggio Winpoll secondo cui sono 3.784.000 le persone che conoscono la storica emittente milanese. Sono 213.000 gli ascoltatori che si sintonizzano ogni giorno sull'emittente utilizzando i diversi device. In questo senso lo strumento principale rimane la radio (dab ed fm) 71%, Smart Tv 15%, Social (Facebook, Instagram, Twitter) 11% , altri aggregatori 8%, Smart Speaker 7% e sito 5% (il dato è calcolato tenendo conto che le persone ascoltano la radio su diversi device).

"Dall'indagine risulta che Radio Lombardia sta diventando, con grande nostra soddisfazione, una realtà anche del nuovo mondo digitale - afferma l'editore dell'emittente Tiziano Mariani -. La radio nata sulle onde fm continua la sua evoluzione nei tempi contemporanei, essendo sempre più uno strumento della vita quotidiana per chi vive, lavora e si sposta nella nostra regione che di questo strumento è stata avanguardia avendo visto la nascita della radiofonia italiana".

Le persone che ascoltano Radio Lombardia almeno una volta nell'arco della settimana sono 718mila. Per quanto riguarda le fasce d'età l'emittente si rivolge a un pubblico young adult: infatti gli ascoltatori tra i 30 e i 65 anni rappresentano il 59% del totale (tra i 45-65 anni 33%, 30-40 anni 26%) mentre gli over 65 sono il 23% e i più giovani 14-29 rappresentano il 18%. Radio Lombardia caratterizza il suo palinsesto grazie all'informazione regionale e ai programmmi di approfondimento in cui quotidianamente vengono ospitati artisti, politici, attori, scrittori e giornalisti oltre alla presenza di voci storiche dell'emittenza privata come Emilio Bianchi, Marco Garavelli, Monica Stefinlongo, Sarah e con l'aggiunta di Nicoletta Prandi.

