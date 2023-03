La metro 5 di Milano festeggia i dieci anni con un nuovo treno

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - La metro 5 di Milano compie dieci anni e festeggia questo traguardo con un treno allestito ad hoc per il compleanno, con tanto di disegno di torta e candeline e postazione per farsi i selfie. Ovviamente il tutto in colore Lilla, quello che contraddistingue la linea metropolitana che da Bignami arriva a San Siro.

Le scritte lungo il convoglio ripercorrono le tappe per la costruzione della metropolitana, che è stata inaugurata il 10 febbraio 2013, e i suoi risultati. "Metro 5 con questa iniziativa - spiegano dalla società -, vuole ringraziare tutti i viaggiatori che in questi dieci anni hanno viaggiato con la linea lilla". (ANSA).