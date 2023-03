Jeremy Scott lascia Moschino dopo 10 anni

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Jeremy Scott lascia il ruolo di direttore creativo di Moschino, che ricopriva dall'ottobre 2013.

Lo rende noto in un comunicato Aeffe.

"Sono fortunato ad avere avuto l'opportunità di lavorare con una forza creativa qual è Jeremy Scott. Voglio ringraziarlo - dice il presidente Massimo Ferretti - per il suo impegno decennale nei confronti della Maison Moschino e per avere lanciato una visione distintiva e gioiosa che sarà per sempre parte della storia di Moschino".

"Questi 10 anni in Moschino - le parole del designer - sono stati una fantastica celebrazione di creatività e immaginazione. Sono davvero orgoglioso del lavoro che mi lascio alle spalle".(ANSA).