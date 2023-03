Gli angeli di Yezael sfilano per le strade di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Lo stilista Angelo Cruciani ha scelto la Giornata internazionale della felicità per far planare su Milano i suoi 'Angeli', protagonisti della collezione Yezael per il prossimo autunno inverno, presentata per le strade della città, dove oggi passeggiano modelli e modelle con giacche e abiti pieni di piume, che sono un invito - spiega lo stilista - a "ritrovare le ali perdute".

'Defend happiness' - questo il nome della collezione per lui e per lei del designer, che nel 2020 ha partecipato alla serie tv Next in Fashion di Netflix - "è nata dalla sensazione di entusiasmo e resurrezione che il nuovo anno ha portato: il mondo post-pandemia sembra volgere lo sguardo verso il cielo e il futuro cercando più fratellanza e umanità". Non a caso Yezael è l'angelo dell'unione, e con la sua moda Angelo Cruciani - che dopo tanti anni come Direttore Creativo di diversi progetti italiani e internazionali da Miss Sixty a Refrigiwear - fonda nel 2014 a Shanghai il suo brand cerca di unire terra e cielo: i confini del corpo si allargano all'esterno con giacche corte e lunghe, oversize o slim, ma sempre completamente trafitte da piume. Le ispirazioni estetiche arrivano da tanti spunti diversi: i colori del semaforo - il rosso sopra tutti - come simbolo del ritmo metropolitano, l'iconografia di San Sebastiano martire, Gli Angeli sopra Berlino di Wim Wenders. (ANSA).