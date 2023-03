Casa, Sala: 'Su affitti brevi turistici serve un intervento'

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - "Noi non vogliamo metterci contro il piccolo proprietario che ha un singolo appartamento in affitto da 50 metri quadrati, però un po' di regolamentazione" sugli affitti brevi per turismo "va fatta perché sono in questo momento troppo gli appartamenti che vengono tolti a chi invece a Milano vuol vivere e non solo cinque giorni durante il Salone del Mobile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della richiesta del Comune al governo di poter mettere un limite agli affitti turistici in città. "Oggi abbiamo fatto un'analisi e le case che vengo messe in affitto breve sono nella fascia che va tra il centro e la cerchia esterna della città, della linea di bus 90-91. Ma essendo in un territorio concentrato tolgono anche molti affitti - ha aggiunto -. Ora questo è un tema che sentono i sindaci di tante realtà del mondo lo sente la sindaca di Parigi e quella di Barcellona. Venezia ha fatto un passo, ha fatto una richiesta in questo senso". Secondo Sala a Milano servirebbe un intervento simile a quello fatto a Venezia, dove non si può affittare per più di 120 giorni. (ANSA).