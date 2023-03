Forfait Dimarco, Mancini chiama Emerson in Nazionale

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - L'Italia deve rinunciare a Federico Dimarco per le sfide con Inghilterra e Ucraina. L'interista, fa sapere la Figc, è indisponibile per problemi fisici. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Emerson Palmieri del West Ham, che raggiungerà il centro tecnico di Coverciano in serata. (ANSA).