Tenta di soffocare la zia con l'ammoniaca, in psichiatria

(ANSA) - LUINO (VARESE), 19 MAR - Un ragazzo di 22 anni ha aggredito la zia, tentando di soffocarla con uno straccio imbevuto di ammoniaca, mentre dormiva nel suo letto, a Luino (Varese).

Il giovane, a quanto emerso, potrebbe aver agito sotto effetto di stupefacenti, mentre lo zio era fuori per lavoro.

Quando la donna ha reagito, tentando di divincolarsi, il 22 enne si è fermato. Sotto shock lei ha chiesto aiuto al 112, e sul posto sono arrivate ambulanze e carabinieri.

Soccorsa, la donna è stata portata in ospedale non in gravi condizioni, e dovrebbe essere dimessa nelle prossime ore. Il giovane, che viveva con la coppia di zii e non ha precedenti, è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cittiglio. Il giovane, che non risulta essere in cura per problemi psichici, rischia un'accusa per tentato omicidio. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. (ANSA).