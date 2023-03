Scontro nel Lecchese: muore un motociclista, grave una donna

(ANSA) - LECCO, 19 MAR - Un motociclista è morto e la donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita, questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 72 a Fiumelatte di Varenna, in provincia di Lecco, paese affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como.

In base a una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 64 anni di Camparada (Monza e Brianza) stava viaggiando sulla provinciale con la donna di 60 anni, poi ricoverata in codice rosso, quando è avvenuto lo scontro con un'automobile a bordo della quale viaggiavano altri due sessantenni, rimasti a loro volta feriti ma in maniera non grave.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti l'elisoccorso che ha calato un'équipe sanitaria col verricello, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Pesanti ripercussioni sul traffico lungo la vecchia e tortuosa arteria che costeggia il lago. (ANSA).