Pioli, subito cambio passo per centrare la zona Champions

(ANSA) - UDINE, 19 MAR - "Dobbiamo cambiare subito passo in chiave qualificazione Champions, che è fondamentale, perché non stiamo facendo bene. Questa sera abbiamo sbagliato approccio, interpretazione in una partita difficile, complicata: dobbiamo lavorare meglio tutti". Sono le parole con cui Stefano Pioli ha commentato, in conferenza stampa, la netta sconfitta del suo Milan a Udine.

"Nel 2023 i nostri numeri in campionato non sono stati sufficienti - ha aggiunto - dobbiamo alzare il nostro livello di gioco, invertire la rotta, perché le ultime prestazioni sono state al di sotto dei nostri standard. Ero convinto di aver preparato bene la gara, di avere fatto le scelte giuste, di aver motivato a dovere la squadra. Ma non è stato così e quindi ho sbagliato". (ANSA).