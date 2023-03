'Le Prix du passage' vince il premio Bergamo Film Meeting

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - È 'Le Prix du passage/The Channel' di Thierry Binisti (Francia, Belgio, 2022) il film vincitore della Mostra Concorso della 41/a edizione di Bergamo Film Meeting. Al film, che è stato votato dal pubblico, va il Premio Bergamo Film Meeting del valore di 5.000 euro.

La giuria internazionale, presieduta da Nerina Kocjančič (Slovenian Film Centre) e composta anche da Simone Bachini (Apapaja Produzioni Cinematografiche) e Iva Hejlíčková (Uherské Hradiště Summer Film School), ha inoltre assegnato il Premio per la migliore regia a 'Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur/A Cup of Coffee and New Shoes On' di Gentian Koçi (Albania, Portogallo, Grecia, Kosovo, 2022).

Per la sezione 'Visti da Vicino', il Premio Miglior Documentario Cgil Bergamo per il documentario più votato dal pubblico va ex aequo a 'No Place Like Home' di Emilie Beck (Norvegia, 2022) e a 'La visita y un jardín secreto/The Visit and a Secret Garden' di Irene M. Borrego (Spagna, Portogallo, 2022); mentre il Premio della Giuria Cgil - La Sortie de l'Usine, attribuito dai delegati sindacali di Cgil Bergamo al documentario che meglio affronta i temi legati al mondo del lavoro e del sociale, spetta a 'Pongo Calling' di Tomáš Kratochvíl (Repubblica Ceca, Slovacchia, Regno Unito, 2022).

La 42/a edizione di Bergamo Film Meeting si terrà dal 9 al 17 marzo 2024. (ANSA).