Ferisce il compagno della madre, giovane ricercato a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Tre persone, tra cui una ragazzina di 13 anni, tutte di origine peruviana, sono rimaste ferite (l'adolescente ha avuto alcune contusioni) questa mattina in una lite familiare scoppiata in casa e sfociata per strada in viale Monza, alla periferia di Milano. E' stato un giovane a litigare con il nuovo compagno della madre che ha subito una ferita d'arma da taglio alla mano.

Tra i due contendenti si sono frapposte la donna e la figlia di 13 anni che hanno subito alcune contusioni. I carabinieri sono alla ricerca del giovane che è fuggito in auto. (ANSA).