Al via la cinquantesima Stramilano, oltre 60 mila i partecipanti

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Al via l'edizione numero 50 della Stramilano che si conferma una grande festa, con tre percorsi, uno con seimila iscritti per la mezza maratona agonistica, e due non competitivi di 10 e 5 km per cui hanno preso il pettorale più di 55 mila persone.

Già dalle primissime ore del mattino nelle strade semideserte chiuse al traffico a fiotti si sono riversate centinaia di persone in tenuta da corsa a scaldare i muscoli. Ad indossare scarpette e pettorina rossa anche tantissime famiglie che si cimentano nei percorsi non competitivi da 10 e 5 chilometri, la 'Stramilanina', nel fiume umano c'è chi ha portato il proprio cane, persone in carrozzina, chi si tiene per mano, e giovanissimi maratoneti che muovono i primi passi al fianco dei propri genitori per battere il tracciato della gara.

A portare la sua benedizione ai corridori in piazza Duomo è stato per la prima volta l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

"Correremo per l'Ucraina, per la pace e per i diritti di tutti quelli che oggi non possono essere con noi" ha annunciato al microfono l'assessora allo Sport del Comune di Milano, Martina Riva. "Questa corsa va difesa - ha spiegato - anche se i costi sono tanti e gli oneri organizzativi importanti. Ogni volta che a Milano si radunano così tante persone ci piace lanciare dei messaggi tipici di Milano : sicuramente la pace e i diritti".

In pole position alla partenza della Half Marathon in piazza Castello anche la vincitrice dell'edizione 2022 Giovanna Epis e l'ex maratoneta Gelindo Bordin che ha portato il suo in bocca al lupo agli atleti. Moltissimi anche i sostenitori assiepati lungo le transenne del percorso per incitare i partecipanti. (ANSA).