Tumori: chef Locatelli testimonial settimana oncologica Lilt

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Per vivere bene e a lungo, dovete fare ogni giorno una lunga passeggiata, mangiare sano e, mi raccomando, non dimenticate di sottoporvi agli screening periodici per la prevenzione dei tumori". Lo afferma lo chef Giorgio Locatelli, testimonial della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2023 promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori fino al 26 marzo.

Obiettivo: diffondere i corretti stili di vita per la prevenzione contro il cancro. Una pratica che passa ovviamente dall'alimentazione e da ciò che ogni giorno mettiamo in tavola, ricorda Locatelli, volto noto anche per la sua presenza in qualità di giudice di MasterChef Italia. In occasione della campagna ha voluto lanciare un preciso messaggio "Come on ragazzi, muovetevi!" (ANSA).