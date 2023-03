Sinfonica Milano, sciopero? Confermiamo il concerto domenica

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Dopo la decisione della Fistel-Cisl di proclamare lo sciopero da parte della Sinfonica di Milano (il primo in trent'anni di vita) per il 19 marzo, la Fondazione dell'orchestra ha fatto sapere che "per il grande rispetto e attenzione al proprio pubblico e per evitarne disagi, è impegnata a confermare il concerto di domenica".

Al sindacato in una nota la Fondazione ha replicato di avere sempre rispettato gli articoli del contratto nella selezione e assunzione dei musicisti e accusando il sindacato di aver fatto una "affermazione lesiva" quando ha criticato il direttore generale e artistico Ruben Jais per il fatto che domenica 19 dirigerà un coro amatoriale in uno spettacolo gratuito nella chiesa di San Celso, mentre è in programma il concerto della Sinfonica.

"Il Maestro Jais, contravvenendo ad un accordo sindacale - ha sottolineato il segretario milanese Fistel Cisl Silvio Belleni -, si pone in concorrenza con l'orchestra della Fondazione di cui è direttore e dipendente. E' inaccettabile perché questo potrebbe creare un danno economico e di immagine alla Sinfonica".

"Difficilmente una produzione di un coro amatoriale può ritenersi conflittuale con l'attività artistica della prima Istituzione Concertistico Orchestrale Italiana (Ico). Tale affermazione - hanno replicato dalla Fondazione - è fortemente lesiva della percezione che si trasmette al mondo esterno: ritenere che il concerto di un coro amatoriale in una chiesa da 300 posti mini l'attività dell'Orchestra Sinfonica di Milano è un insulto alla qualità artistica dell'orchestra stessa".

"La selezione dei musicisti e la loro assunzione rispettano costantemente gli articoli del contratto sottoscritto tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali Fistel-Cisl e Cgil, un documento negoziale di riferimento giuridico" ma comunque "la costante collaborazione tra la dirigenza della Fondazione e le rappresentanze dei lavoratori non può in ogni caso sostituirsi alle prerogative del Consiglio di Amministrazione che prevedono, anche e soprattutto, le scelte di carattere strategico". (ANSA).